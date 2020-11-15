254 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Иркутской области было зафиксировано 254 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Всего с начала пандемии в Приангарье COVID-19 официально подтвержден у 28 332 человек. При этом, больше половины из них – 22 316 человек – уже выздоровели. За сутки из больниц было выписано 214 пациентов.

Госпитализировано же было 99 человек. Всего в больницах сейчас находится 4 904 пациента с коронавирусом. Еще столько же лечатся на дому. Общее число больных COVID-19 в регионе превысило десять тысяч человек.

К сожалению, прошедшие сутки вновь не обошлись без летального исхода. За вчерашний день в Иркутской области умерло 16 пациентов с коронавирусом: 14 их них скончались непосредственно от COVID-19, еще двое – от осложнений, спровоцированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе умерло 786 человек с подтвержденным коронавирусом: 655 пациентов умерли непосредственно от COVID-19, еще 131 пациент с коронавирусом погиб от различных осложнений и иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

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