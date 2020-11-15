Житель Иркутской области обворовал коттедж в Кузбассе и теперь пойдет под суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рецидивист из Иркутской области предстанет перед судом за кражу денег и ювелирных украшений из коттеджа в Кемеровской области. Мужчина решился на ограбление, когда увидел, что хозяин жилища вместе с семьей выезжает из ограды дома на дорогом автомобиле.

Сам инцидент произошел еще в апреле 2020 года. В полицию тогда обратился 32-летний житель поселка Белово Кемеровской области. Он рассказал, что ненадолго уехал с семьей из дома, а когда вернулся, обнаружил вскрытое пластиковое окно, раскуроченный сейф и пропажу имущества. Неизвестный, проникнув в коттедж через окно, украл из сейфа деньги, ювелирные изделия и травматический пистолет. Общая сумма причиненного ущерба составила около 900 000 рублей.

- Вскоре сотрудниками кемеровской полиции был установлен автомобиль, на котором предположительно мог передвигаться подозреваемый, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Ориентировка была направлена во все территориальные органы внутренних дел области. В результате полицейские остановили автомобиль на выезде из Кемерова.

За рулем машины оказался ранее судимый за кражи и грабежи житель Иркутской области. В отношении него сразу было возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО, где она рассказал следователям, что ограбить коттедж решил, когда случайно увидел, как хозяин вместе с семьей отъезжал от дома на дорогостоящем автомобиле. Предположив, что в доме никого нет, он отжал створку окна и проник в жилище.

Теперь 28-летнего сибиряка ждет суд в Кемеровской области. За квартирную кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.