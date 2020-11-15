Сибирячка отсудила у банка 300 тысяч рублей за падение с крыльца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Улан-Удэ в январе 2020 года выходила из здания банка, поскользнулась на крыльце и упала. В результате она ударилась головой и поясницей, получила различные травмы, а после выздоровления отправилась в суд за компенсацией морального вреда. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного суда Улан-Удэ.

Истец ударилась настолько сильно, что у нее случилась кратковременная потеря памяти, ретроградная амнезия. С места происшествия женщину увезли в Республиканскую больницу с закрытым переломом крестца и другими травмами.

Во время разбирательства пострадавшая рассказала, что само крыльцо и лестница – очень неудобные. На них нет перил, узкие ступеньки. Да еще плохо очищаются от снега и наледи.

- В итоге суд удовлетворил требования женщины частично. С банка взыскан моральный вред в размере 300 тысяч рублей, расходы на лечение, расходы на оплату услуг представителя и расходы по уходу за пострадавшей, - отметили в суде.

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