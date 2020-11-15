Новая партия противовирусных препаратов поступит 16 ноября в аптеки Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 16 ноября, в аптеки Иркутской области поступит очередная партия препаратов для лечения вирусных инфекций. Ожидается поступление «Арбидола» и «Парацетамола». Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона проехал сегодня по аптекам областного центра, проверил наличие лекарств, необходимых для лечения COVID-19, и средств индивидуальной защиты. Он отметил, что ситуация с противовирусными препаратами выравнивается.

- Многие медикаменты есть в наличии, и все-таки не везде. В основном, неплохо сработали муниципальные аптеки, у них есть практически полный перечень лекарств, рекомендуемых по протоколу лечения, - сказал Игорь Кобзев.

А вот в частных аптеках Иркутска, по словам главы региона, все не настолько хорошо. Многие препараты отсутствуют, основная проблема – с «Арбидолом» и «Гриппфероном». Их дефицит будут постепенно сокращать. Так, в понедельник, 16 октября, в регион поступит партия «Арбидола» и «Парацетамола».

При этом губернатор в ходе проверки раскритиковал аптечные сети за высокую стоимость масок. В среднем, в аптеках города медицинские маски стоят 16 рублей.

- Считаю, что при нынешней оптовой стоимости, это недопустимо дорого. И тут будем разбираться отдельно, почему некоторые аптеки ставят на эти средства защиты такие цены, - возмутился Игорь Кобзев.

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