Водитель и пассажир иномарки погибли при столкновении с фурой в Иркутской области. Фото "ДТП 38RUS" в соцсети Instagram

В столкновении «Тойоты Хариер» и большегруза на трассе в Шелеховском районе погибли две женщины. Еще одна пострадавшая пассажирка иномарки находится на грани жизни и смерти.

Жуткое ДТП произошло сегодня, 15 ноября, в 18.30 на 78 километре автодороги Р-258 «Байкал». Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, здесь столкнулись фура и автомобиль «Тойота Хариер». Две девушки – водитель и пассажир легкового автомобиля – погибли на месте происшествия до приезда бригады "скорой помощи".

- За жизнь еще одной пассажирки иномарки сейчас борются медики, он в тяжелом состоянии доставлена в больницу - отметили в полиции.

На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Что стало причиной страшной аварии и кто виноват в столкновении - пока не известно. Это в ближайшее время предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

За жизнь еще одной пассажирки легковушки борются врачи. Фото "ДТП 38RUS" в соцсети Instagram

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