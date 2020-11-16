Пробки в Иркутске 16 ноября: затор на улице Маяковского. Фото: Яндекс

В Иркутске в понедельник утром большого количества заторов нет. Но Пробки в Иркутске 16 ноября все же имеются. Так, самая протяженная из них образовалась в Ленинском округе - перед Иркутным мостом. Начало свое она берет на улице Трактовая.

Также «стоят» улицы Джамбула и Маяковского, переулок Спортивный.

«Пробки в Иркутске 16 ноября утром 4 балла, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 4 часа».

Небольшие заторы есть на улицах Баррикад, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Пискунова, Байкальская, Петрова.

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