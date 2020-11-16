Погода в Иркутске 16 ноября: ветер ожидается 4-9 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каким будет первый день рабочей недели? Синоптики говорят, что погода в Иркутске 16 ноября, будет облачной. Возможно, даже пойдет снег. Но не сильный.

«Сейчас в Иркутске температура -6», - сообщает Яндекс. – «Ветер дует с запада легкий, его скорость 2 м/с, временами порывы до 3.9 м/c».

Атмосферное давление для этого времени года – в норме. Оно составляет сегодня 726 миллиметров ртутного столба. По сообщениям Иркутского Гидрометцентра, уличные термометры будут показывать днем -1..-3.

Погода 16 ноября по Иркутской области также переменчивая, пойдет небольшой снег. Ветер в северных районах «гуляет» со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура ожидается -1…-6, местами холодно до -16, на севере – до -21.

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