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Иркутянка отсудила 197 000 рублей за открытый люк

Женщина, управляя автомобилем, наехала на него
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянка отсудила 197 000 рублей за открытый люк

Иркутянка отсудила 197 000 рублей за открытый люк

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительнице города Иркутска возместят деньги на ремонт автомобиля, а также за моральный ущерб. В феврале прошлого года, двигаясь на автомобиле по улице Байкальской, женщина наехала на крышку колодца, которая была неисправна. Каких-либо предупреждающих знаков на месте ДТП не было.

«Был причинен имущественный ущерб, а также моральный вред в связи с наличием у ребенка, который также находился в автомобиле, заболевания», - сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

Иркутянка обратилась в суд. Дело было решено в пользу женщины. Судья постановил взыскать с администрации города стоимость ремонта автомобиля, проведения экспертизы, оплату услуг сход-развал-балансировка, часть расходов на эвакуацию поврежденной машины, а также компенсацию морального вреда – 5 000 рублей. В общей сложности, автомобилистка должна была получить 175 000 рублей.

Однако, в районном суде не стали взыскивать с мэрии часть расходов на эвакуацию машины, а также оплату проезда до школы ребенка, пока машина была сломана. Женщина подала апелляцию в Иркутский областной суд, где решено было, что эти расходы также должны быть возмещены в сумме – 8000 и 14 520 рублей, соответственно. В общей сложности, иркутянке возместят 197 520 рублей.

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