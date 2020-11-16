ДТП с фурой и Тойотой в Шелеховском районе: 16-летняя пассажирка скончалась в больнице Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области начата доследственная проверка из-за ДТП в Шелеховском районе. На трассе «Байкал» 15 ноября столкнулись большегруз "ДАФ" с "Тойотой Хариер". 34-летняя женщина водитель кроссовера и ее 45-летняя пассажирка погибли на месте до приезда медиков. С тяжелыми травмами в больницу была госпитализирована еще и 16-летняя девушка.

«Вторая пассажирка «Тойоты» скончалась в больнице», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейским сейчас предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, что послужило причиной столкновения, есть ли виноватые в аварии. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают, что соблюдать правила ПДД – жизненно необходимо. Водители должна обращать внимание на состояние дорожного покрытия, знаки, соблюдать скоростной режим.

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