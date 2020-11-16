259 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще у 259 человек за сутки подтвердился коронавирус в Иркутской области. Об этом 16 ноября сообщили в Оперативном штабе Приангарья. Общее число зараженных в регионе, таким образом, возросло до 28 591. За последние 24 часа выписали 32 поправившихся, всего медики смогли помочь 22 348 выздоровевшим. Но не мало заболевших все еще проходят лечение.

«В больницы госпитализировано в общей сложности 5038 пациентов, за сутки их количество увеличилось на 134», - сообщают региональные власти.

К сожалению, 16 ноября также стало известно, что пандемия унесла жизни еще 12 человек. Всего с начала распространения COVID-19 в Иркутской области умерло уже 798 заразившихся: причиной смерти 667 стал именно коронавирус, еще 131 с таким же диагнозом скончался от других болезней.

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