Провалившегося под лед мужчину спасли в Киренске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Трагедией едва не закончился поход по неокрепшему льду реки Киренги для 66-летнего жителя Киренска. Он провалился в воду в 150 метрах от берега, и начал звать на помощь. Крики услышала случайная прохожая, которая и позвонила в МЧС. Спасатели приехали через несколько минут, и сумели вытащить пенсионера.

- Его погрузили на носилки и унесли на берег, где передали врачам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сам мужчина уже рассказал, почему вышел на тонкий лед. Оказалось, он пытался добраться из квартала Водников до микрорайона Гарь по льду реки, но в сумерках не увидел промоину. Провалившись под лед, он самостоятельно выбрался на него, но добраться до берега не смог и начал звать на помощь.

Спасатели напоминают, что лед на Киренге сейчас составляет всего 8 см. Местами есть многочисленные промоины. Выходить на такой лед крайне опасно.