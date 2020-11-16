Экс-чиновник иркутской администрации отправлен за решетку за крупную взятку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил бывший чиновник городской администрации. Итак, по версии следствия, в 2014-2015 годах сотрудник строительной компании, чтобы получить экономически выгодные технические условия по водоснабжению, водоотведению и отводу ливневых вод у жилого дома на улице Радищева, обратился к сотруднику администрации. За решение вопроса он предложил чиновнику взятку. Тот согласился и даже озвучил сумму, за которую согласится помочь. Это были 3,5 млн рублей.

- Сотрудник администрации выполнил свои обязанности, и даже подготовил все документы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Правда, он не спешил их передавать до получения взятки. Позже, вместо денег, представитель компании предложил чиновнику заключить договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома без фактического внесения в кассу и на расчетный счет строительной компании денег в размере стоимости квартир по условиям договора. Все документы по двум квартирам были оформлены на мать чиновника.

Преступление раскрыли полицейские и следователи Приангарья. Во время обыска в жилище чиновника нашли около 7 млн рублей, 5 тысяч долларов, и около 2500 евро. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

На днях он услышал приговор суда. Уже бывшего чиновника отправили за решетку на 5 лет. Помимо этого, ему предстоит заплатить штраф 7 348 800 рублей. Также, он два года не сможет занимать должности на государственной службе.