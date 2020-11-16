Участница Олимпиады, братская дзюдоистка Ирина Долгова выступит на чемпионате Европы в Чехии

Еще одни крупные соревнования в карьере дзюдоистки из Братска Ирины Долговой. Спортсменка попала в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который с 19 по 21 ноября пройдет в Праге.

- На чемпионат Европы сборная России выставит максимально возможный состав – по девять мужчин и женщин, - уточнили в пресс-службе минспорта Иркутской области. - Ирина Долгова будет бороться в весовой категории до 48 кг. В первой схватке болеем за нашу спортсменку 19 ноября.

Напомним, что в 2018 году сибирячка уже выигрывала чемпионат Европы. А в 2016 году Ирина Долгова выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но попасть в число призеров ей тогда не удалось. В 1/8 финала братчанка уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

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