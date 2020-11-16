Цех по производству топливных гранул сгорел в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Крупный пожар произошел поздним вечером, 16 ноября в поселке Железнодорожный, в Усть-Илимском районе. Там загорелось одноэтажное здание по производству пеллетов (топливных гранул). Пожарные прибыли на место уже через несколько минут, но к этому моменту цех был полностью охвачен огнем. Тушили его около часа.

- Известно, что здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погибших и пострадавших в этом ЧП нет.

Сейчас точные причины пожара выясняют дознаватели. Цех выгорел на площади 1300 квадратных метров.

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