Организатор незаконного бизнеса объявлен в розыск в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Полицейские Иркутской области разыскивают 41-летнего Омарика Погосяна из Нижнеудинска, который подозревается в организации незаконного бизнеса. Где может скрываться мужчина, пока неизвестно.
- В последний раз его видели в Нижнеудинске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Жителей Приангарья, которые что-либо знает о местонахождении Омарика Погосяна, просят обращаться в ближайший отдел полиции.
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