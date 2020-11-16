Организатор незаконного бизнеса объявлен в розыск в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские Иркутской области разыскивают 41-летнего Омарика Погосяна из Нижнеудинска, который подозревается в организации незаконного бизнеса. Где может скрываться мужчина, пока неизвестно.

- В последний раз его видели в Нижнеудинске, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Жителей Приангарья, которые что-либо знает о местонахождении Омарика Погосяна, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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