ХК «Ермак» ведя в счете, проиграл тольяттинской «Ладе». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели поражение в очередном выездном матче Высшей хоккейной лиги. В Тольятти «оранжевые» проиграли местной «Ладе» со счетом 3:4.

При этом первый период встречи полностью остался за ангарчанами. Сначала вперед нашу дружину вывел Александр Шикун. А затем преимущество сибиряков удвоил Артем Икамацких. Второй отрезок «Ермак» наоборот провалил. В ворота нашей команды влетели сразу три шайбы. У тольяттинцев отличился Филипп Толузаков, еще два точных броска нанес Артем Артемов.

Сдаваться ангарчане не собирались, и в заключительном периоде восстановили равновесие усилиями Дениса Игнашина. Однако, на исходе матча хозяевам льда удалось вырвать победу благодаря шайбе Николая Владимирова.

Следующий матч «Ермак» проведет 18 ноября. В Самаре «оранжевые» скрестят клюшки с ЦСК ВВС.