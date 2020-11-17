Пожар в здании бассейна в Усолье-Сибирском тушили 17 ноября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области в ночь на 17 ноября пожарные тушили огонь в здании бассейна «Дельфин» в городе Усолье-Сибирское. О возгорании в спорткомплексе на улице Химической спасателям сообщили в 00:28 ночи.

«На вызов выехали 5 машин и 17 сотрудников», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пламя разгорелось на площади в несколько десятков квадратных метров. Локализовать огонь получилось к 00:45, через семь минут пожар был уже полностью ликвидирован. Причины возгорания, есть ли виновные, сейчас уточняются.

«МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности», - говорят спасатели. – «Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность имущества».

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