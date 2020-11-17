Артем Дзюба, Армен Джигарханян и Карабах интересовали сибиряков на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В эпоху современных технологий новости в мире можно узнавать за пару кликов и сибиряки активно пользуются Интернетом. Ища, то любимые фильмы, то узнавая все о популярных личностях, любимых артистах.

На минувшей неделе иркутяне активно искали в Сети все о новой игре про викингов. Второй по популярности запрос касался футболиста Артема Дзюбы: скандал с опубликованным видео, не вызов в сборную. Все это подстегнула жителей Иркутской области вводить имя спортсмена в строчку поисков.

На третьем месте – российский фильм «Непосредственно Каха!». Комедию уже можно посмотреть в кинотеатрах Приангарья.

Поразила сибиряков известие о смерти известного актера Армена Джигарханяна. Страна оплакивала его и вспоминала фильмы с его участием, интересовались биографией артиста.

Жителям региона также не чужда политика. «Нагорный Карабах» - в топе по поисковым кликам за минувшие семь дней. О последних новостях в этом конфликте – здесь.

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