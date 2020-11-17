315 больных COVID -19 выздоровело за сутки на 17 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области сообщает, что на 17 ноября зарегистрировано 28851 подтвержденных случаев инфицирования. За сутки это число выросло еще на 260.

"Госпитализировано за сутки 166 человек, а всего в стационарах находятся 4872 человека, - уточняет данные пресс-служба правительства Иркутской области. - Выздоровело 22663 пациентов, за день выписали из больниц 315.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 6090 зараженных коронавирусом, больше, чем накануне. Напомним, по распоряжению Минздрава страны сейчас тех, кто пошел на поправку, отравляют на долечивание домой, если позволяют условия. В этом случае все нуждающиеся в госпитализации точно попадают в больницы. В регионе создан необходимый резерв коек.

К сожалению, медицина не всесильна. За сутки COVID -19 унес жизни еще 16 жителей региона. Общее количество жертв вируса составило уже 814 человек.