Четыре человека пострадали в ДТП в Нижнеудинске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла утром, 17 ноября на пересечении улиц Осоавиахимовская и Тургенева в Нижнеудинске. Водитель Тойоты Короллы, который ехал в сторону улицы Тургенева, при повороте, не пропустил Тойоту Авенсису, которая ехала во встречном направлении. Удара водителям обеих машин не удалось.

- Пострадал водитель и двое 17-летних пассажира Короллы, а также пассажир Авенсиса, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу.

Во всех причинах этого ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных происшествий, полицейские еще раз призывают водителей соблюдать все правила дорожного движения.

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