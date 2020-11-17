Украденного кокер-спаниеля нашли благодаря соцсетям в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Своего любимого кокер-спаниеля жительница Усолья-Сибирского потеряла, когда на несколько минут зашла в торговый центр. Она привязала собаку к перилам на крыльце, а когда вернулась пса уже не было. Женщина пошла писать заявление в полицию.

Оказалось, то, как украли собаку, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина и женщина отвязывают кокер-спаниеля и уводят его. Ролик сразу распространил в соцсетях. Вскоре очевидцы сообщили, что видели похожих под описание людей, которые уводили чужого питомца. Задержать их оставалось делом техники. Выяснилось, что собаку украли 29-летняя иркутянка и ее 35-летний приятель.

- По их словам, им просто захотелось иметь такую собаку, поэтому они решили взять чужую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас кокер-спаниеля уже вернули законным владельцам. Что касается задержанных, то в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Кстати, это не первый подобный случай в Усолье-Сибирском. Несколько дней назад собака породы ненецкая лайка пропала с огороженной территории возле кафе. Полицейские выяснили, что собаку забрал житель Нижнеудинска. Он просто решил, что у пса нет хозяина.