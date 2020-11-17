«Многонациональное Прибайкалье»: в регионе планируют провести масштабный фестиваль

Иркутская областная организация Российского союза сельских женщин с проектом "Многонациональное Прибайкалье" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказала председатель организации Нина Суворова, проект направлен на укрепление добрососедских отношений между людьми разных национальностей, знакомство с культурой и традициями разных народов.

Ожидается, что мероприятие состоится летом следующего года

- В рамках проекта запланировано множество мероприятий, но пандемия вносит свои коррективы в наши планы, - отметила Нина Суворова. – Сейчас идет подготовительная организационная работа. В дальнейшем мы надеемся провести встречи семей разных национальностей, или конкурсы в сельских библиотеках, домах культуры, в райцентрах. Итогом должен стать большой фестиваль «Мы разные, но мы вместе». Хотелось бы вовлечь в этот процесс не только старшее поколение, но и молодежь, школьников, которые живут в нашей многонациональной Сибири.