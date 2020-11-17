Сотрудница полиции из Иркутска завоевала золото чемпионата России по панкратиону. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Старший лейтенант полиции из Иркутска Любовь Лузгина, помимо службы успевает делать себе отличную спортивную карьеру. На днях женщина, которая является, загибайте пальцы, 8-кратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта по универсальному бою, мастер спорта России по боксу, стала чемпионкой России по панкратиону.

- В квалификации до 58 килограммов, в финале она сошлась на ринге с чемпионкой мира из города Санкт Петербург и одержала уверенную победу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Отметим, что в прошлом году Любовь Лузгина выиграла областной отбор, затем успешно выступала на чемпионате Сибирского федерального округа, взяв золото. На достигнутом Любовь останавливаться не собирается, и мечтает попасть в олимпийскую сборную России по боксу.