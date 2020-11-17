Автомобилист сбил пешехода возле магазина в Иркутске. Фото: группа "ДТП Ирк" в Инстаграме

Вечером 17 ноября в социальных сетях Иркутска появилась видео необычного ДТП, которое произошло возле одного из рынков города. На записи видно, что водитель сел в одну из машин и, видимо, собрался отъезжать. Но вдруг вместо того, чтобы двинуться назад, автомобиль рванулся вперед, его развернуло и он наехал прямо на прохожего, который шел вдоль здания магазина.

"Наши коллеги разбираются в ситуации, подробности будут позже", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На полной видеозаписи видно, что после столкновения сбитый человек самостоятельно поднялся на ноги и к нему кинулись на помощь очевидцы и сам виновник аварии. Как утверждают очевидцы, водитель сам не понимает, как это произошло и находится в шоке. Возможно, причиной ДТП стала неисправность автомобиля, из-за которой он и совершил неправильное движение.