Отключение света в Иркутске 18 ноября: адреса, время восстановления

Отключение света в Иркутске 17 ноября: адреса, время восстановления Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жителям некоторых домов в Иркутске придется на некоторое время забыть об использовании электроприборов. Все потому, что отключение света в Иркутске настанет 18 ноября. Ограничения коснутся Ленинского, Свердловского и Правобережного округов. Причем, именно в последнем отключение будет самым масштабным и затронет более 50 улиц и переулков и даже несколько садоводств.

"Это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Просим отнестись к неудобствам с пониманием - ведь перебои со светом сейчас выльются в более надежную подачу энергии в будущем".

Чтобы убедиться, нет ли вашего адреса в списке тех, которых коснется отключение света в Иркутске 18 ноября, изучите таблицы, представленные ниже. Там перечислены не только номера домов, в в которых ожидаются проблемы с электричеством, но и сроки его полного восстановления.

Отключение света в Иркутске 17 ноября: адреса, время восстановления. Фото: Иркутская энергосбытовая компания

Отключение света в Иркутске 17 ноября: адреса, время восстановления. Фото: Иркутская энергосбытовая компания

Отключение света в Иркутске 17 ноября: адреса, время восстановления. Фото: Иркутская энергосбытовая компания

Отключение света в Иркутске 17 ноября: адреса, время восстановления. Фото: Иркутская энергосбытовая компания