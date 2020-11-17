Отключение горячей воды в Иркутске 18 ноября: адреса, когда дадут Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В некоторых домах в нашем городе в ближайшее время можно будет помыться только холодной водой. Все потому, что грядет отключение горячей воды в Иркутске 18 ноября. Оно коснется нескольких адресов в Октябрьском, Свердловском и Правобережном округах. Терпеть неудобства придется в среднем от 8 до 10 часов.

"Отключение горячего водоснабжения связано с необходимостью провести плановые ремонтные работы на участках теплосетей, - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска. - Приносим жильцам домов извинения за доставленные неудобства".

Чтобы отключение горячей воды в Иркутске 18 ноября не было для вас неожиданностью и вы успели подготовиться, изучите таблицу, представленную ниже. В ней подробно указаны адреса, которых коснется ограничение, а также прописано точное время проведения работ и сроки их завершения.