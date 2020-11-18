Движение по улице Франк-Каменецкого ограничили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С сегодняшнего дня, 18 ноября, на улице Франк-Каменецкого в Иркутске ограничено движение для автомобильного транспорта в районе дома №32. Там проведут вскрытие тепловой сети для диагностики и ремонта.

«С 18 по 25 ноября будет ограничено по правой полосе улицы – в направлении движения от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Ограничение для движения транспорта будет снято 25 числа после 20.00. Автомобилистам на этот срок нужно быть внимательными при составлении маршрута. Для удобства сведения о ремонтных работах нанесены на онлайн-карты.

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