154 человека погибли на пожарах в Иркутской области в 2020 году
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Более 6000 пожаров зарегистрировано в Иркутской области с начала года. К несчастью, огонь убил 154 сибиряков, в этом числе и 25 детей.
«Также еще 139 человек получили травмы, среди них 13 несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Из-за одновременного роста количества пожаров и гибели людей на них пять муниципальных образований Приангарья взяты на особый контроль – это Тулунский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Иркутский районы и город Иркутск».
Специалисты отмечают, что в большинстве случаев – 61% - причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем, на втором месте – 20% - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, еще в 10% пламя вспыхивает из-за нарушений в работе печей.
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