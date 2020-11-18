Братчанин, вооруженный пистолетом, совершил налет на офис микрозаймов. Фото: МУ МВД РОССИИ "БРАТСКОЕ"

Дерзкий налет на офис микрозаймов был совершен вечером, 14 ноября в Братске. В салон зашел мужчина в куртке с капюшоном. Он сразу наставил пистолет на сотрудницу, и потребовал отдать ему все деньги. Перепуганная девушка отдала ему 90 тысяч рублей наличными. Этого, преступнику показалось мало, и он забрал у менеджера ее собственные деньги. Сбежал налетчик с кушем в 127 тысяч рублей.

Налетчика задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний братчанин. Когда его нашли полицейские, он был пьяным, и объяснить, откуда у него 127 тысяч рублей, не смог. Мужчину сразу поместили в спецприемник. Что касается оружия, которым он угрожал сотруднице офиса микрозаймов, то экспертиза показала, что это пневматический пистолет типа ПМ.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Налетчику грозит до 10 лет тюрьмы.

Уже известно, что дожидаться суда он будет под стражей.