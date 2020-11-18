Руслан Болотов: В муниципальных аптеках Иркутска лекарств достаточно

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

По поручению Президента России Владимира Путина регионам из федерального бюджета выделены средства на обеспечение больных, которые лечатся от коронавируса на дому, бесплатными лекарствами. В этой связи мэр Иркутска Руслан Болотов провел в режиме видеоконференции совещание с руководителями ряда лечебных учреждений областного центра. Речь шла об информировании граждан о предоставлении такой услуги, а также о механизмах взаимодействия аптек и учреждений здравоохранения.

– Сегодня в муниципальной аптечной сети имеется необходимое количество лекарственных средств, - сказал Руслан Болотов. - Наряду с этим мы отрабатываем механизмы взаимодействия с поликлиниками, врачи которых будут выписывать рецепты на бесплатные лекарств иркутянам, проходящим лечение на дому. В настоящий момент администрация оказывает поддержку лечебным учреждениям, медицинским работникам. Выделяется транспорт для обслуживания участковыми врачами пациентов на дому. Отлажено взаимодействие с предпринимательским сообществом по поставкам одноразовой посуды, питьевой воды для пациентов госпиталей, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и обеспечения их горячим питанием.