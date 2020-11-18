Сибиряку пришлось рассчитаться с долгами в 700 000 рублей перед полетом за границу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение на выезд за пределы России – одна из действенных мер в арсенале судебных приставов. Специалисты воспользовались ей в отношении пенсионера, назанимавшего денег у трех знакомых на сумму 1 миллион рублей. Во время с приятелями мужчина не рассчитался, поэтому они пошли в суд. Решение суда о взыскании денег должник серьезно не воспринял.

«Тогда судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на 50% пенсии гражданина», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Также неплательщику запретили выезд за пределы страны».

Пенсионер собрался отдохнуть за границей, тогда и вспомнил о том, что сумма долга выплачена еще не вся – осталось 739 000. Тогда долг, а также исполнительский сбор в 95 000 рублей, мужчина погасил полностью.

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