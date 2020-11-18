Игорь Кобзев: Вузы и ссузы должны перейти на дистанционное обучение

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямой эфир в социальных сетях, в рамках которого ему было адресовано множество вопросов. В частности, неоднократно поднималась тема дистанционного обучения школьников.

- Жители области разошлись во мнении, каким должно быть образование в сегодняшней ситуации с пандемией – очным, или дистанционным, - отметил губернатор. - Одинаковых решений здесь быть не может. Все индивидуально. Во всех территориях ситуация разная. Поэтому, что касается школ, то каждый муниципалитет и руководство образовательных учреждений принимают свои решения. В целом я за то, чтобы ученики начальных классов, которые учатся в отдельных помещениях, а также выпускники школ посещали занятия. А вот вузы и ссузы должны перейти на дистанционное обучение. Дальше посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Также жители региона высказали недоумение по поводу цен в аптеках, которые постоянно меняются. Игорь Кобзев сообщил, что компании-дистрибьюторы не дорабатывают в части обеспечения аптечной сети жизненно важными лекарственными препаратами.

- Я объехал уже, наверное, аптек 20, в том числе муниципальные и частные. Чтобы решить вопрос с обеспечением лекарствами, обратился к заводам-изготовителям. Буквально в ручном режиме истребуем заявки от главных врачей и аптек, а затем делаем заказы на препараты, которые применяются в протоколе лечения коронавирусной инфекции. Процесс идет тяжело. Тем не менее, лекарства уже поступают. Выстроен и диалог с дистрибьюторами. Также я дал поручение проконтролировать ценообразование в сфере оборота лекарственных средств.

Конечно же, в эфире не обошлось без вопроса о том, будут ли вновь закрывать кафе, рестораны, парикмахерские и т.д.

- Пока не планируем, но все зависит от эпидобстановки. Главное: все должны выйти на сторону безопасности. Есть правила, их нужно выполнять. Сегодня мы работаем с бизнесом, прислушиваемся к мнениям его представителей, - сказал Игорь Кобзев. – Я предложил депутатам Законодательного Собрания региона принять закон об обязательном масочном режиме. Цены на средства защиты снижены. Общая безопасность зависит от ответственности каждого.

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