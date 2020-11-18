Игорь Кобзев: Новый год пройдет в семейном кругу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямой эфир в социальных сетях. Один из вопросов, адресованных главе региона, был связан с предстоящими новогодними праздниками.

- Как они будут проходить? - поинтересовались в эфире.

- Новый год - семейный праздник, - ответил Игорь Кобзев. - Думаю, он будет проходить в семье, с родными и близкими. Сегодня эпидситуация сложная, напряженная. Ежедневно госпитализируют до 100 больных. Диагноз «внебольничная пневмония» в день ставят по 300 раз и более. Никогда еще в истории области таких показателей не было. Нагрузки на медицину запредельны. Многие врачи сами болеют. К сожалению, есть и факты смерти медиков от коронавируса. Поэтому нужно поберечь себя, позаботиться о здоровье. Сейчас отменены все развлекательные и праздничные мероприятия. Понимаю, что это неприятно. Но еще более неприятно лечиться потом несколько недель, принимать тяжелые лекарственные препараты. Я это сам испытал на себе. Переболела вся моя семья. Еще раз прошу позаботиться о себе и близких. А что касается праздничной атмосферы, то мы все равно постараемся ее создать, украсив наши города, поселки и села.

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