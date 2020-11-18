Житель Усть-Кута погиб, провалившись под лед. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пропавшего 65-летнего жителя поселка Ручей, Усть-Кутского района искали с 16 ноября. В тот день, он уехал на снегоходе на охоту, и не вернулся. Спустя сутки, на льду реки Куты, в 20 метрах об берега, местные жители заметили полынью, рядом с которой находились разбросанные вещи.

- Тело мужчины нашли на глубине полутора метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Несмотря на ровное ледовое поле реки, на некоторых участках есть перекаты, из-за которых образуются полыньи. Толщина льда - не более 10 сантиметров. Выход на него крайне опасен. А выезд автомобилей или снегоходов может привести к гибели. Мужчина утонул из-за самонадеянности и пренебрежения правилами личной безопасности.

Спасатели дают трагическую статистику. В ноябре, в Иркутской области провалившись под лед, погибли два человека. В МЧС еще раз предупреждают, что в этом году, из-за теплой погоды, лед нарастает очень медленно. Поэтому, выходить на него ни в коем случае не стоит.

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