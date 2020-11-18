«Прикосновение» Андрея Рубцова открывается в художественном музее Иркутска

ФОТО: Иркутский областной художественный музей.

В художественном музее 19 ноября открывается выставка «Прикосновение» Андрея Рубцова, приуроченная к 95-летию со дня рождения мастера. В экспозиции представлено более 40 работ из собрания музея и частной коллекции галереи Виктора Бронштейна. Это ретроспектива творческого пути художника, начиная с ранних произведений 1950-х годов и заканчивая полотнами, написанными в 2000-х - портреты, пейзажи, натюрморты.

«Удивительной красоты колорит, построенный на тончайших переливах оттенков цвета, составляет основу образного мира художника, - рассказывают в музее».

Интересна биография Андрей Рубцов. Он прошел через многие испытания, но сумел сохранить мужество в любых жизненных ситуациях. Голод предвоенных лет, арест отца, война, на которую пришлось уйти совсем мальчишкой, и тяжелое ранение, поставившее под угрозу мечту стать художником… Его глубоко волновала философия человеческой жизни — и он мастерски воплощал это в творчестве.

Внимание, посетить выставку можно только по предварительной записи по телефону музея. Также вход только в масках.