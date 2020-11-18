Около 17, 5 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Иркутской области за неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грипп приходит в Иркутскую область обычно в декабре. Сейчас эпидемиологи региона заявляют о том, что циркуляции этого вируса в регионе не отмечено. ОРВИ много - 17 тысяч 486 случаев и число заболевших растет, но пока все эти цифры ниже эпидпорога. Что уже, с учетом темпов распространения коронавируса, хорошо.

-Треть заболевших -дети до 14 лет, - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - В то же время почти во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

С начала сентября в Иркутской области ставят прививки против гриппа. На сегодняшний день привито уже более 961 тысячи жителей области ( это около 40% от численности населения). Третья часть из тех, кому провели вакцинацию - дети. Эпидемиологи напоминают, что защитный эффект вакцины длится год.