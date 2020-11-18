Голикова назвала 10 регионов с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом, в их числе Иркутская область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным назвала регионы, в которых ситуация с койками для лечения больных коронавирусом обстоит наиболее сложно. Прежде всего это Чувашия, Севастополь и Орловскую область, здесь заняты более 95% мест. Президент попросил Голикову назвать весь список.

Татьяна Голикова озвучила регионы страны, в которых занято более 90% коек для больных COVID-19. Это Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, республики Мордовию и Коми. В целом по России в среднем заняты более 81% мест. Здесь же ситуация наиболее сложная.

Напомним, по состоянию на 18 ноября, в Приангарье из 5395 коек для ковидных больных заняты 4701. Этот показатель колеблется, создается резерв, но в помощи и лечении не отказывают никому из тех у кого тяжелая пневмония. Всего лечится 11 тысяч 227 человек и около 200 из них тяжелые. Ежесуточно количество воспалений легких диагностируется 300-400. Власти региона говорят об этом открыто, проблемы не скрываются, их нужно решать сообща.

Голикова также отметила, что сейчас в регионах решается сложный вопрос о балансе между оказанием помощи заразившимся коронавирусом и тем, кто страдает неинфекционными заболеваниями, важно не допустить резкого ухудшения помощи пациентам с сердечно-сосудистой и онкологической патологией.

Владимир Путин призвал не ругать глав регионов, где наиболее остро стоит ситуация с коронавирусом, а помогать им. В частности, Иркутская область также отмечена среди территорий, где работают специалисты Минздрава России.