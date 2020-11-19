Личность разбойника с пистолетом просят помочь установить полицейские Приангарья Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Забрал всю выручку. В городе Усолье-Сибирское Иркутской области мужчина в медицинской маске, угрожая пистолетом, заставил продавца торгового павильона отдать все деньги из кассы. Разбойное нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине на проспекте Космонавтов.

- Все, все доставай, - направил «покупатель» предмет похожий на пистолет на женщину .

- И это все? – спросил налетчик перед уходом, явно не довольный своей «выручкой».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас перед полицейскими стоит задача установить личность преступника.

«Мужчине на вид около 40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в черную куртку, вязаную черную шапку, брюки с накладными карманами цвета хаки», - передают приметы сотрудники МВД. – «Просим всех, кто узнал подозреваемого, позвонить в дежурную часть Усолья-Сибирского».

КОНКРЕТНО

Если узнали мужчину, обратитесь в подразделение уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по адресу: г. Усолье-Сибирское, Ленина, 24 или по телефонам: 8-902-546-33-22, 8 (39543) 6-29-66 (Дежурная часть).

Конфиденциальность гарантируется.