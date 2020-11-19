13 медиков погибли из-за коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус, «добравшийся» до нас в конце марта, за все время распространения в Иркутской области, унес жизни 13 медицинских работников.

«Они, как и многие жители Приангарья, стали жертвами коронавирусной инфекции», - написал губернатор региона Игорь Кобзев в своем аккаунте в Инстаграм. – «У каждого сложного времени есть свои герои. И сейчас эти герои – врачи».

За последние недели из-за COVID-19 Приангарье потеряло таких врачей, как Григорий Константинов – кардиолог из Усолья-Сибирского, Елена Яковлева – главный эндокринолог Ангарска, Елена Карелова – эндоскопист из города нефтехимиков, Васила Нуриахметова – зав. педиатрическим отделением больницы в Саянске.

Глава области отметил, что часто врачам приходится работать по 12, а то и больше, часов в сутки, спасая, помогая выздороветь. Сейчас они трудятся «в тяжелых и очень опасных условиях». Количество заразившихся на рабочем месте медиков в Приангарье превышает 700 человек.

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