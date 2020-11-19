Житель Иркутской области застрелил знакомого из-за сотового телефона Фото: Евгения ГУСЕВА

Убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутской области. Оно произошло в ноябре 2005 года в городе Усть-Кут. Мужчина похитил сотовый телефон у своего знакомого. При выяснении отношений между сибиряками завязалась драка. В какой-то момент один из дерущихся выстрелил в голову своему противнику.

«От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Подозреваемый скрылся».

Выйти на его след подозреваемого удалось в начале этого года. Сыщики нашли его в Краснодарском крае. Задержанный жил там со своей семьей уже долгое время. На данный момент уголовное дело передано в суд.

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