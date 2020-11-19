Кондитер из Иркутска купил несуществующую партию яиц за 400 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутска изощренными способами. На этот раз, аферисты под видом руководителей птицефабрики связались с 45-летним иркутским кондитером, и предложили ему по оптовой цене приобрести партию из 100 тысяч куриных яиц. Изучив прайс-лист на товар, сибиряк согласился, и перевел «поставщикам» более 400 тысяч рублей.

Так и не дождавшись доставки яиц, кондитер начал названивать на птицефабрику, но номер ее лже-руководителей уже был недоступен. То, что он нарвался на мошенников, кулинар понял, когда проверил сайт фабрики и позвонил ее реальным владельцам.

- Номер телефона этих аферистов зарегистрирован в Перми, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По этому факту проводится проверка.

Полицейские дают грустную статистику. С начала года, при попытке удаленно купить или продать товар, жертвами мошенников стали 680 жителей Приангарья. Поэтому, сыщики еще раз просят сибиряков внимательно и осторожно заключать любые дистанционные сделки.