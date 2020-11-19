Первое большое интервью нового министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова

ФОТО: официальный сайт минздрава Иркутской области.

В Иркутской области назначен новый министр здравоохранения. Им стал Яков Сандаков, который до этого был главврачом одной из городских поликлиник Москвы. Человек новый, что само по себе уже интересно. Но еще больше волнует, как он будет исполнять задачи, поставленные перед ним главой региона в столь непростое время. 20 ноября в 17.00 новоиспеченный министр станет гостем программы «Картина недели» на радио ««Комсомольская правда» в Иркутске) на 91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске.

Наши ведущие Наталья Кравченко, Станислав Гольдфарб, Сергей Шмидт зададут чиновнику вопросы и узнают, как Яков Сандаков получил приглашение возглавить минздрав Приангарья и почему ответил положительно. Каким опытом обладает и что намерен на практике реализовать в регионе. Мы поговорим о задачах, которые сегодня первостепенны, а также как врача спросим о коварном коронавирусе – что это за зараза и как с ней борются. Кстати, свои вопросы задать сможете и вы, дорогие радиослушатели. Звонки в прямой эфир не возбраняются.

Уточним, что Якову Сандакову 40 лет, в 2003 году он окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е.А. Вагнера и в 2006 году ординатуру по специальности «хирургия». У него есть и второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Является доцентом, кандидатом медицинских наук. В октябре этого года защитил докторскую диссертацию.

В Перми руководил Центром профессиональной медицины, работал заместителем главврача по хирургии в детской городской больнице. Затем в столице занимал должность заведующего хирургическим стационаром при национальной сети частных медклиник. На протяжении пяти лет был заместителем главврача по медчасти Диагностического центра №3. С апреля руководил городской поликлиникой №109.

В 2017 году также избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский.