Игорь Кобзев: Важно уменьшить отток молодых специалистов из региона

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании Совета ректоров региона и предложил создать рабочую группу, которая займется вопросами трудоустройства студентов и выпускников вузов Приангарья.

В состав такой группы войдут представители региональных министерств образования и экономического развития, высших учебных заведений, крупных предприятий региона.

Они будет обсуждать вопросы трудоустройства молодежи.

- Главная цель – уменьшить отток молодых специалистов из региона, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В рамках заседания Совета ректоров была озвучена информация о том, что квалифицированные кадры требуются, в частности, фармацевтическому предприятию. До 2022 года компания готова принять 608 специалистов.

Кроме того, на Совете обсуждалась работа вузов в условиях эпидемии. Сейчас большинство университетов Приангарья перешло на дистанционное обучение. Исключение - медицинский университет. Смешанный формат выбрали ИГУ и ИрНИТУ. При этом студенты максимально переведены на дистант.

Губернатор отметил, что студенты в это тяжелое время проявили неравнодушие.

- Более 70 добровольцев ежедневно работают на горячих линиях, помогают в медицинских учреждениях, - сказал Игорь Кобзев и поблагодарил педагогов за достойное воспитание молодежи.

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