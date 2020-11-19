Пробки в Иркутске в 7 баллов образовались вечером 19 ноября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске вечером 19 ноября сервис Яндекса оценивает в 7 баллов. Больше всего на картах улиц, раскрашенных красным и желтым цветами, в центре города. Заторы есть на улицах 3 Июля, Тимирязева, Карла Маркса, Чкалова, Декабрьских Событий. Есть серьезные затруднения на улицах Баррикад, Рабочая, Карла Либкнехта, Партизанская, Советская, Трилиссера, Байкальская, Седова, Пискунова.

Пробки в Иркутске 19 ноября отмечены также перед мостами – Иркутным и Академическим. В Ленинской районе затор начинается от станции «Военный городок» и заканчивается у самой улицы Маяковского. Эта «артерия» города свободна.

Движение улицах Сергеева и Старо- Кузьмихинская перед мостом через Ангару также немного затруднено.

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