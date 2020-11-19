Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2020: адреса, когда вернется тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2020 запланировано в Свердловском, Октябрьском и Правобережном районах. Тепла в некоторых домах этих округов не будет от трех до десяти часов. Меньше всего по времени отключение продлится в микрорайоне Радужном, дольше всего в зданиях на улицах Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской революции, на Ленина и Марата.

«Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска. – «Приносим извинения за доставленные неудобства».

Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2020 проведут также на улицах Маршала Жукова, Ленина, Марата, Баррикад, Напольная (см. таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2020: адреса

Отключение отопления в Иркутске 20 ноября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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