Иркутским Бонни и Клайду продлили срок ареста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Октябрьском районном суде Иркутска рассмотрели просьбу следователей продлить срок ареста сбежавшим из-под стражи во время конвоирования, так как расследование уголовного дела по статье «Побег из места лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении» продолжается.

«Обвиняемые и их защитники против ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей не возражали», - сообщает пресс-служба суда. – «Судом срок содержания под стражей продлен».

Напомним, иркутским Бонни и Клайд, как прозвали в Приангарье криминальную парочку, улизнули во время следственного эксперимента 7 сентября из жилой многоэтажки. За их поимку было объявлено вознаграждение в 500 000 рублей. Задержать мужчину удалось 22 сентября, девушку - на следующий день.

Все это время они были под стражей, однако, срок ареста истекал 21 ноября, поэтому заместитель начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области и обратился в суд.

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