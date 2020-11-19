Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Иркутские полицейские по горячим следам поймали грабителей, напавших на граждан КНР

Потерпевшим вернули похищенные у них мобильники
Ольга СЛАВИЧЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Иркутские полицейские по горячим следам поймали грабителей, напавших на граждан КНР.

Иркутские полицейские по горячим следам поймали грабителей, напавших на граждан КНР.

Преступники есть везде. А работа полиции заключается в том, чтобы их вовремя обезвреживать В этом убедились и граждане Китая, когда обратились за помощью в иркутский отдел полиции №7. Супруги рассказали, что в подъезде дома по улице Красноказачьей города Иркутска трое неизвестных в масках, угрожая ножом, похитили их сотовые телефоны, документы и деньги.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, вычислили быстро. А потом, при поддержке

Росгвардии задержали и троих подозреваемых, которые скрывались в квартире одного из них. Все трое - приезжие из стран ближнего зарубежья, двое из которых находились на территории России еще и с нарушением миграционных правил.

«.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Супруги сердечно поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативность в раскрытии совершенного в отношении них преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криминал