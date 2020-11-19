Иркутские полицейские по горячим следам поймали грабителей, напавших на граждан КНР.

Преступники есть везде. А работа полиции заключается в том, чтобы их вовремя обезвреживать В этом убедились и граждане Китая, когда обратились за помощью в иркутский отдел полиции №7. Супруги рассказали, что в подъезде дома по улице Красноказачьей города Иркутска трое неизвестных в масках, угрожая ножом, похитили их сотовые телефоны, документы и деньги.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, вычислили быстро. А потом, при поддержке

Росгвардии задержали и троих подозреваемых, которые скрывались в квартире одного из них. Все трое - приезжие из стран ближнего зарубежья, двое из которых находились на территории России еще и с нарушением миграционных правил.

«.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Супруги сердечно поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативность в раскрытии совершенного в отношении них преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.