В Листвянке из-за коронавируса закрылся Байкальский музей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе в поселке Листвянка с сегодняшнего дня, 20 ноября, временно закрылся Байкальский музей ИНЦ СО РАН. Приостановление работы связано с тем, что в учреждении зафиксирован случай новой коронавирусной инфекции.

«Байкальский музей прекращает прием посетителей с 20.11.2020 до 30 ноября 2020 с последующим уточнением дальнейшего режима работы», - сообщают сотрудники учреждения.

Байкальский музей начал свою работу в 1993 году. В комплекс организации входит экспозиция Лимнологического института СО РАН, аквариумный комплекс, дендропарк. Там можно узнать все о животном, растительном мире священного озера, посмотреть на Байкал в реальном времени, узнать историю его происхождения.

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