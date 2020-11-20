Аварийное отключение света 20 ноября произошло в центре Иркутска
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В центре Иркутска утром 20 ноября пропал «свет». Аварийное отключение электроэнергии произошло в пятницу на шести улицах столицы Приангарья.
«Под отключение попали улицы Карла Маркса, Гагарина, 5-й Армии, Ленина, Сударева, Ярослава Гашека», - сообщает Иркутская Электросетевая компания.
Над устранением неполадок уже работает ремонтная бригада Южных электрических сетей – специалистам предстоит определить причину отключения «света» и оперативно произвести необходимый ремонт. Ориентировочное подключение электричества – сегодня в 11.00.
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