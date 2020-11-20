Дороги в Иркутской области чистят круглосуточно из-за непогоды. Фото: Дорожная служба Иркутской области

Круглосуточную очистку автодорог проводят в некоторых районах Иркутской области. Грейдеры, тракторы, комбинированная дорожная техника вышли на борьбу со снегом и снежным накатом на трассах, о которых предупреждали накануне синоптики. Также дорожное покрытие обязательно обрабатывается антигололедными материалами. Их рассыпано уже более 200 тонн.

«Обработка от гололеда проведена в направлении Листвянки, Плишкино, Марково, Патронов, Дзержинска, Пивоварихи, Хомутово и других населенных пунктов», - сообщает Дорожная служба Иркутской области.

В таких погодных условиях, отмечают сотрудники МЧС Приангарья, крайне важно, чтобы автомобилисты соблюдали скоростной режим и дистанцию, были особо осторожны на перекрестах и вблизи пешеходных переходов.

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